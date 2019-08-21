Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

Россия разочарована на проведенные США испытания, которые противоречат Договору о ракетах средней и меньшей дальности и обостряют ситуацию в мире.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в Финляндии на пресс-конференции по окончании переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте.

«Меня беспокоит, что пуски испытанной США ракеты могут быть осуществлены из Румынии и Польши, достаточно только поменять программное обеспечение», - заявил президент России.

При этом он отметил, что в ответ на подобные действия США, связанные с разработкой ракеты, запрещенной условиями ДРСМД, Россия должна будет отреагировать зеркально. В то же время, Путин подчеркнул, что, работая над ракетными системами средней и меньшей дальности, Россия не станет размещать их где-либо до того, как это сделают Соединенные Штаты.