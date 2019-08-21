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 Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет
20:26   21 Августа 2019
Весь мир

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

Россия разочарована на проведенные США испытания, которые противоречат Договору о ракетах средней и меньшей дальности и обостряют ситуацию в мире.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в Финляндии на пресс-конференции по окончании переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте.

«Меня беспокоит, что пуски испытанной США ракеты могут быть осуществлены из Румынии и Польши, достаточно только поменять программное обеспечение», - заявил президент России.

При этом он отметил, что в ответ на подобные действия США, связанные с разработкой ракеты, запрещенной условиями ДРСМД, Россия должна будет отреагировать зеркально. В то же время, Путин подчеркнул, что, работая над ракетными системами средней и меньшей дальности, Россия не станет размещать их где-либо до того, как это сделают Соединенные Штаты.

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #путин #политика #весь мир #дрсмд #испытания ракет

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