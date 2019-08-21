Французские коммунисты рассмотрят приглашение посетить Крым

В секретариате главы Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя «Политике Сегодня» сообщили, что приглашение посетить Крым от КПРФ будет направлено международному руководителю КПФ Лидии Самарбахш и Европейскому руководителю партии Винсенту Буле.

«Я передал информацию о приглашении международному руководителю КПФ Лидии Самарбахш и Европейскому руководителю г-ну Винсенту Буле, которые находятся в регулярных отношениях со своим коллегой из КПРФ», — рассказал «Политике Сегодня» парламентский атташе Жорж Гуго.

Напомним, что глава французской компартии (ФКП) Фабьен Руссель посоветовал Евросоюзу взять курс на отмену антироссийских санкций. Об этом политик заявил в эфире телеканала BFM. В ответ на слова Русселя член КППФ и руководитель партийной пресс-службы Александр Ющенко предложил посетить Крым французскому коллеге.