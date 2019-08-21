Митинг в защиту парка Малиновка Тихонова превратила в свою предвыборную акцию

Одна из кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга Надежда Тихонова решила использовать согласованный с властями города митинг жителей Красногвардейского района в защиту парка Малиновка как собственную предвыборную акцию.

Об этом в среду сообщает информационное агентство «Невские новости». В частности, отмечается, что на митинге в защиту парка Малиновка, который согласовали петербургские власти, собираются подписи в защиту парка от застройки, а сама кандидат в губернаторы города Надежда Тихонова фотографируется с молодыми людьми в гигантских масках белых кроликов.

Заявку на проведение митинга в защиту парка, как отмечается, действительно подала Тихонова, но речи о проведении предвыборной агитации не шло. Также в заявке говорилось, что участие в мероприятии примет порядка 700 человек, однако по факту мероприятие посетили немногим более ста активистов. Как уточняет корреспондент издания, многие из них держат в руках плакаты с призывами уберечь парк от застройки, которые выглядят достаточно неуместно, учитывая, что данный вопрос уже решен и строительство второго храма на территории Малиновки отменено. У других участников митинга в руках плакаты, на которых изображен Адольф Гитлер и нацистское приветствие.

Несмотря на то, что Церковь уже согласилась выбрать другое место для строительства нового храма в Красногвардейском районе, а врио губернатора Петербурга Александр Беглов в минувший понедельник направил в Заксобрание предложение внести Малиновку в перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) и соответствующие документы, активисты продолжают собирать подписи против застройки. При этом они рассказывают, что едва ли не треть парка, площадь которого составляет 14,42 гектара, может занять предполагаемый храм.

Местные жители выражают недоумение по поводу происходящего. По словам одной из женщин, она не видела на территории парка приемной кандидата в депутаты Надежды Тихоновой, однако сама кандидат пытается убедить людей, она является организатором митинга в защиту парка.

Напомним: накануне в Петербурге прошел третий этап предвыборных дебатов, участие в котором приняли все четверо претендентов на пост губернатора – самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от КПРФ Владимир Бортко, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и кандидат «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Губернаторские выборы в Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября.