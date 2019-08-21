Военный эксперт усомнился, что у нового пистолета спецслужб РФ будет устаревший калибр ПМ

Военный эксперт и полковник запаса Виктор Мураховский, беседуя с «Политикой Сегодня», усомнился в достоверности информации о том, что в России создадут новый компактный пистолет для спецслужб с патронами 9х18 миллиметров. Об этом ранее РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Я мельком слышал, но у меня есть сомнения по поводу достоверности такой информации, поскольку патрон давно известный — делался он под пистолет Макарова, который находится на вооружении еще с 50-х годов прошлого века. Подразделения у нас давно используют пистолеты под патроны 9х21 миллиметр, 9х19, которые еще называют парабеллум. И кому вдруг вздумалось вернуться к старому патрону, который не удовлетворяет требованиям перспективного вооружения — мне невдомек», — сетует Мураховский.

Сейчас современные пистолеты создаются под парабеллум. Последний пистолет, который подходит по параметрам это ПММ. В нем применяются патроны 9х18 миллиметров, объяснил эксперт. Однако их уже давно не используют из-за низкой начальной скорости пули и плохого пробивного действия.

«Из ПММ вы даже человека в достаточно легком бронежилете не продырявите. Он не отвечает современным требованиям», — сказал Мураховский, добавив, что странно выдавать российским спецслужбам такие патроны.

Спецслужбы США, Канады, Мексики, Индии, Саудовской Аравии и многих других стран взяли на вооружение различные модификации пистолета Glock 17 одноименной австрийской фирмы. Благодаря своим боевым качествам и надежности он также получил широкое распространение среди гражданского оружия самообороны. Принятый на вооружение в 1951 году пистолет Макарова (ПМ) и по сей день остается в строю благодаря своей простоте и надежности. Однако на смену ему в силовых структурах России постепенно приходит пистолет Ярыгина «Грач» под патрон 9x19 мм.