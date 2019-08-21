Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военный эксперт усомнился, что у нового пистолета спецслужб РФ будет устаревший калибр ПМ

Военный эксперт усомнился, что у нового пистолета спецслужб РФ будет устаревший калибр ПМ

 Путин связал митинги в Москве с обострением ситуации перед единым днем голосования

Путин связал митинги в Москве с обострением ситуации перед единым днем голосования
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС

Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС

 Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе
Военный эксперт усомнился, что у нового пистолета спецслужб РФ будет устаревший калибр ПМ

Военный эксперт усомнился, что у нового пистолета спецслужб РФ будет устаревший калибр ПМ

 Путин связал митинги в Москве с обострением ситуации перед единым днем голосования

Путин связал митинги в Москве с обострением ситуации перед единым днем голосования
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС

Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС

 Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе
18:56   21 Августа 2019
Россия

Путин связал митинги в Москве с обострением ситуации перед единым днем голосования

Путин связал митинги в Москве с обострением ситуации перед единым днем голосования

Российский президент Владимир Путин заявил, что на несанкционированные акции правоохранители в России реагируют, как и в других странах. Глава государства подчеркнул, что каждый нарушитель закона будет привлекаться к ответственности.

«Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали закон» — заметил Путин, связав недавние протесты в Москве с обострением предвыборной борьбы.

Также президент подчеркнул, что РФ уважает права человека и соблюдает права граждан. Протестные акции в Москве. заметил он, не являются чем-то уникальным по сравнению с другими государствами, ведь массовые протесты в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и более тяжкие последствия, чем московские.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #путин #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...