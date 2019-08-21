Российский президент Владимир Путин заявил, что на несанкционированные акции правоохранители в России реагируют, как и в других странах. Глава государства подчеркнул, что каждый нарушитель закона будет привлекаться к ответственности.

«Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали закон» — заметил Путин, связав недавние протесты в Москве с обострением предвыборной борьбы.

Также президент подчеркнул, что РФ уважает права человека и соблюдает права граждан. Протестные акции в Москве. заметил он, не являются чем-то уникальным по сравнению с другими государствами, ведь массовые протесты в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и более тяжкие последствия, чем московские.