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20:09   21 Августа 2019
Россия

Соболь рассчитывает прикрыться беременностью от тюрьмы

Соболь рассчитывает прикрыться беременностью от тюрьмы

Юрист ФБК Любовь Соболь, которая по слухам из СМИ находится на третьем месяце беременности, проворачивает хитрую схему, чтобы избежать уголовного наказания. Такой метод опробован многими женщинами, совершавшими преступления.

Ранее попавшейся на подделке подписей экс-кандидату в МГД Соболь отказали в регистрации на выборах в московский парламент. Вскоре недовольная законным решением избиркома «активистка» вместе со своими сторонниками организовала ряд незаконных акций протеста, которые сопровождались провокациями и погромами.

Практически все из команды скандально известного блогера Алексея Навального понесли заслуженное административное наказание в виде лишения свободы на несколько суток, кроме Соболь, которой удалось избежать «отсидки», так как она является матерью 5-летнего ребенка. Впрочем, о дочери она вспоминала лигшь тогда, когда нужно было «отмазаться» от ареста.

Но в стратегии уклонения от наказания она решила пойти дальше, пишет ФАН. В СМИ появилась информация, что Соболь находится на 9-й неделе беременности. Сроки предполагаемого зачатия совпадают с началом агитационного периода. Соболь знала, что не сможет собрать подписи честным путем, а потому дорога в Мосгордуму ей закрыта. Вполне вероятно, она вполне могла подгадать сроки беременности, чтобы не попасть в тюрьму за все нарушения, ведь российское законодательство очень лояльно относится к находящимся в положении женщинам.

Соболь рассчитывает прикрыться беременностью от тюрьмы

Аналогичным образом поступала и бывший менеджер ЮКОСа Светлана Бахмина. В 2004 году Генеральная прокуратура РФ обвиняла в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 18 миллиардов рублей. Женщину отправили в тюрьму на семь лет и вскоре она забеременела там во время одного из длительных свиданий с мужем. Тогда за дело взялись правозащитники, и в 2009 году Бахмина вышла на свободу.

В 2009 году Анна Шавенкова совершила смертельный наезд на пешеходов. Женщину отправили в тюрьму на два с половиной года, но вскоре Шавенкова забеременела и оказалась на свободе, избежав заслуженного наказания.

Не стоит забывать и о том, что юрист ФБК попалась на подделке подписей избирателей, организовав целый цех с «рисовальщиками» автографов. По закону за это нарушение ей грозит более суровое наказание, чем наложение штрафа или административного ареста.

Но Соболь придумала оригинальный, но не новый выход из этого затруднительного положения, который, заодно, помог ей решить проблему с отказом от мнимой «голодовки», которую она якобы держала месяц.

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Автор: Ульяна Гербер
#беременность #мосгордума #соболь

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