Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Турция намерена продолжить поддержку террористических группировок, воюющих против Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия не будет менять расположение наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.

Более того, сейчас Анкара сооружают новый наблюдательный пункт на территории, подконтрольной террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Очевидно, что позиция Анкары направлена на сохранение террористического анклава в Идлибе. Турция готова любыми силами тормозить успешное наступление САА. В минувшие дни группировки, которые поддерживает Турция ради «сохранения политической альтернативы в Сирии» получили серьезный удар.

При этом Турция отказала России безопасно сопроводить военных в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Анкара хочет сорвать планы правительственных сирийских войск и сохранить боевиков, которые получали серьезную поддержку от турецкой стороны. Турция поддерживает так называемую «умеренную оппозицию», однако в Сирии все знают, что Анкара помогает террористам, убивающим мирных жителей.

Турецкая сторона поддерживает международный терроризм, отмечает ФАН. Аналогичную позицю разделяет и США — Госдеп и ряд политиков потребовали от России и САР «немедленно прекратить операцию в Идлибе». При этом повод для отказа от ударов по террористам они не озвучили.