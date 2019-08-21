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Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе
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 Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе
18:36   21 Августа 2019
Весь мир

Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Турция намерена продолжить поддержку террористических группировок, воюющих против Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия не будет менять расположение наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.

Более того, сейчас Анкара сооружают новый наблюдательный пункт на территории, подконтрольной террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Очевидно, что позиция Анкары направлена на сохранение террористического анклава в Идлибе. Турция готова любыми силами тормозить успешное наступление САА. В минувшие дни группировки, которые поддерживает Турция ради «сохранения политической альтернативы в Сирии» получили серьезный удар.

При этом Турция отказала России безопасно сопроводить военных в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Анкара хочет сорвать планы правительственных сирийских войск и сохранить боевиков, которые получали серьезную поддержку от турецкой стороны. Турция поддерживает так называемую «умеренную оппозицию», однако в Сирии все знают, что Анкара помогает террористам, убивающим мирных жителей.

Сирия борется с террористами, пока Турция и США продлевают войну в Идлибе

Турецкая сторона поддерживает международный терроризм, отмечает ФАН. Аналогичную позицю разделяет и США — Госдеп и ряд политиков потребовали от России и САР «немедленно прекратить операцию в Идлибе». При этом повод для отказа от ударов по террористам они не озвучили.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #турция

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