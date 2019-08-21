Замглавы МИД РФ встретился с послом Туниса Мохаммедом Али Шихи

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с послом Мохамедом Али Шихи по случаю завершения его миссии в России. Об этом говорится в сообщении ведомства в среду, 21 августа.

В ходе беседы стороны подтвердили настрой Москвы и Туниса на дальнейшее развитие дружественных отношений, включая поддержание конструктивного политического диалога по главным вопросам международной и региональной повестки дня. Кроме того, дипломаты договорились о продвижение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Богданов вручил Шихи нагрудный знак «За взаимодействие» МИД РФ, которым он награжден за серьезный личный вклад в дело укрепления российско-тунисских связей.