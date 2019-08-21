Почему Человек-паук растерял искренность и стал похож на Дедпула

Будущее «Человека-паука» туманно. Глава киностудии Marvel Кевин Файг продюcсировать фильмы с супергероем больше не будет, потому что Disney и Sony Pictures не смогли прийти к финансовому соглашению о сотрудничестве над данной кинолентой. Об этом сообщает издание Deadline. Тем не менее, судя по сборам, российским зрителям новая часть «Человек-паук: Вдали от дома» показалась более интересной, чем вторая часть «Дэдпула», с которым часто сравнивают спайдермена.

Оценивая картины с точки зрения культурных трендов, главный редактор онлайн-журнала «На Линии» и портала «Культпульт» Виктор Мараховский не согласился с предположением «Политики Сегодня» о том, что эра новой искренности в лице «Человека-паука» восторжествовала над постмодерном в лице «Дедпула».

«С новой части «Человека-паука» я ушел, потому что скучно. — сказал эксперт. — Слишком много нарочитой новой искренности. Сколько уже можно показывать эти чистые глазенки. Никакой новой искренности не существует. Условный снос четвертой стены включают примерно каждые лет 5-7 пару раз удачно, а потом много-много раз неудачно».

Прямое обращение актера к зрителю со сцены или с экрана называется «сломом четвертой стены». Считается, что эта техника позволяет зрителю глубже погрузиться в мир персонажей.

«Человек-паук непрестанно комментирует происходящее в новом фильме, ломая, тем самым, пресловутую четвертую стену. На этом сначала очень хорошо поднялся первый «Дэдпул», потом попытку сломать четвертую стену бездарно эксплуатировал второй «Дэдпул», — продолжил Мараховский.

Хорошими примерами метамодерна собеседник агентства назвал продолжение приключений закадычных друзей-растаманов в вымышленной вселенной View Askewniverse «Джей и Молчаливый Боб наносят удар» режиссера Кевина Смита, а также картину «Пипец» в жанре комедийного боевика, снятый режиссером Мэттью Воном по мотивам одноименного комикса Марка Миллара и Джона Ромиты-младшего. А что касается Дедпула, то успех первого фильма Мараховский счел заслугой режиссера, который удачно воплотил общение главного героя со зрителями.

«Затем во второй части, режиссера заменяют на другого, который уже не может найти тонкую нить связи со зрителями. И в итоге мы получаем отвратительные вторые части как, например, «Пипец-2» и «Дэдпул-2». Первый Человек-паук (2002 год) был прекрасный, там действительно была искренность, не очень новая, но более человечная, понятная. Тогда и Мэри Джейн вела себя как нормальная человеческая Мэри Джейн, можно было не опасаться, что именно она накидает по ушам всем злодеям. И злодеи, кстати, тоже были вполне объяснимы. Знаете, я скучаю по старой искренности», — посетовал Мараховский.

Для Sony, которая владеет Marvel, выход последней уже седьмой по счету картины про «Человека-паука» стал самым кассовым проектом. В России сборы киноленты обошли кассовые сборы «Дэдпула» практически в 3 раза, составив 160 миллионов долларов. А по всему миру фильм собрал более миллиарда. В то время как «Дэдпул» собрал 780 миллионов долларов в мире и 58 миллионов долларов в России.