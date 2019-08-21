Пушкина поддержала идею о «первосентябрьском капитале», но с условием

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал». Инициатива позволит помочь родителям не тратиться на сборы ребенка в школу. Соответствующее обращение Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сочла идею помогать россиянам собирать детей в школу хорошей. Об этом она рассказала «Политике Сегодня». Депутат отметила, что в Подмосковье стоимость «первосентябрьского капитала» посчитали: родители подходят к вопросу по-разному.

Тем не менее, сейчас для малоимущих и многодетных семей существуют формы господдержки. Если ребенок из многодетной семьи, то выплата составляет — 3000 рублей, а для учеников госучреждений среднего образования Московской области существует еще одна льгота — бесплатное питание. Первоклассникам из малоимущих семей Подмосковья губернатор Андрей Воробьев в этом году подарит рюкзаки с письменными принадлежностями.

Для опекунов и приемных детей тоже существует финансовая поддержка.

«У нас есть ежегодное пособие около 30 тысяч рублей. Компенсация многодетным семьям за школьную форму — 3 тысячи рублей. По линии соцзащиты есть разные меры поддержки , но в основном все по принципу «нуждаемости»», — рассказывает Пушкина.

Однако возникает вопрос, откуда Чернышов собирается взять деньги на подготовку учеников российских школ. Будут ли это средства из регионального или федерального бюджета — автор законодательной инициативы умалчивает. Не существует пока и статьи бюджета, согласно которой предусмотрены траты.

«Госдума проголосовала за бюджет. Чернышов в курсе, поскольку тоже голосовал. Он в теме происходящего. Пусть предложит финансовое обоснование и решение. Все ведь упирается в то, что самые благие инициативы плохо прорабатываются», — говорит Пушкина.

Сервис Superjob провел опрос, согласно которому больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – около девяти тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в примерно в восемь тысяч семьсот рублей. Меньше всего затраты у родителей в Перми — примерно шесть с половиной тысяч рублей.