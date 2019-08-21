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16:24   21 Августа 2019
Россия

Любой желающий сможет принять участие в работе над классификатором СМИ

Любой желающий сможет принять участие в работе над классификатором СМИ

Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев отметил, что в проекте «Классификатор СМИ» сможет принять участие любой желающий. Речь об этом зашла в ходе онлайн-конференции ФАН.

По словам Зубарева, планируется индексировать максимальное количество актуальных СМИ. Информация по ним будет злободневной, соответствовать сегодняшнему дню. Таким образом Классификатор станет эффективным инструментом, в частности, для общения и хранения данных.

Общее количество разделов может в итоге достичь 20. Сейчас их всего шесть: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические, патриотические и украинские.

Когда портал начнет работать, ФАН пригласит всех желающих принять участие в проекте.

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Автор: Виктория Разумовская
#сми #фан #зубарев #классификатор

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