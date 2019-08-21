Церковь согласилась с переносом строительства храма из парка Малиновка

Новый храм не будут строить на территории парка Малиновка. Церковь согласилась выбрать другой участок для строительства. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Протоиерей Петр Мухин, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины заявил, что инициатива жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга о возведении храма остается значимой и является единственно правильной и за ними последнее слово.

«Что касается альтернативного участка, этот вопрос будет обсуждаться, и будет решен», — добавил Мухин.

Ранее на совещании в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Северной Столицы Александр Беглов напомнил, что петербуржцы сами должны решать, где будут парки, а какие территории стоит отдать под застройку. Спор о застройке парка Малиновка длится еще с 2013 года. В апреле 2015 года депутат Виталий Милонов призвал перевести парк в деловую зону для строительства здесь церкви, хотя против застройки участка собрали более 30 тысяч подписей горожан. В июне депутаты поддержали эту поправку, но в сентябре правительство Петербурга отказалось от идеи застройки зеленой зоны.