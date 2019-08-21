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Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

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16:08   21 Августа 2019
Весь мир

Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

Кабмин Германии тратит на содержание войск США, расположенных на территории ФРГ, сотни миллионов евро. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на ответ немецкого минфина по запросу депутата бундестага от партии «Левые» Бригитте Фрайхольд в среду, 21 августа.

По данным ведомства, за минувшие семь лет правительство Германии выделило на содержание американских войск более 240 миллионов евро. Деньги израсходовали, в том числе, на пенсии экс-сотрудникам и использование земельных участков и зданий. Кроме того, 480 миллионов евро,  выделенные кабмином на строительные работы военных объектов для партнеров по НАТО в ФРГ в период с 2012 по 2019 год, «практически полностью» были израсходованы на США.

По данным минфина, с 2012 года на территории Германии провели 882 военных учения войск США. Всего в Германии дислоцированы около 35 тысяч американских войск, больше всего в Европе.

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Автор: Анатолий Аскольский

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