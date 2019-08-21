Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада

Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев считает, что ряд российских СМИ, например, ФАН, «Спутник», RT, подвергаются дискриминации на уровне западных стран. Он отметил, что их лишают аккредитации на публичные, официальные мероприятия.

По мнению Зубарева, Классификатор СМИ станет эффективным инструментом в борьбе за объективность источников информации. Кроме того, он послужит защитой в условиях информационной войны, которая ведется против России. Проигрыш в этом направлении будет означать, что стране будет трудно победить в других противостояниях.

Классификатор СМИ — это сервис, который позволяет разделять средства массовой информации на пять категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.