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Любой желающий сможет принять участие в работе над классификатором СМИ

Любой желающий сможет принять участие в работе над классификатором СМИ

 Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада

Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада
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Любой желающий сможет принять участие в работе над классификатором СМИ

Любой желающий сможет принять участие в работе над классификатором СМИ

 Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада

Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

 Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

15:56   21 Августа 2019
Россия

Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада

Классификатор СМИ поможет России ответить на информационную атаку Запада

Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев считает, что ряд российских СМИ, например, ФАН, «Спутник», RT, подвергаются дискриминации на уровне западных стран. Он отметил, что их лишают аккредитации на публичные, официальные мероприятия.

По мнению Зубарева, Классификатор СМИ станет эффективным инструментом в борьбе за объективность источников информации. Кроме того, он послужит защитой в условиях информационной войны, которая ведется против России. Проигрыш в этом направлении будет означать, что стране будет трудно победить в других противостояниях.

Классификатор СМИ — это сервис, который позволяет разделять средства массовой информации на пять категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.

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Автор: Виктория Разумовская
#сми #фан #зубарев #классификатор

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