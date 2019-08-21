ФАН с помощью классификатора не призывает запрещать антироссийские СМИ, только маркировать

Проект Федерального агентства новостей (ФАН) Классификатор СМИ предназначен для маркировки и никак не посягает на свободу слова.

Об этом в среду в ходе онлайн-конференции заявил глава ФАН Евгений Зубарев.

«Классификатор СМИ не призывает запрещать СМИ или ограничивать их деятельность, это — маркировка. Мы говорим о том, что нужно маркировать информационные агентства, большие крупные порталы», - сказал он.

Зубарев добавил, что западные партнеры действуют совсем по-другому. Например, в 2017 году американская корпорация Google News без каких-либо объяснений просто удалила ФАН, запретив агентству распространение материалов и уничтожив весь архив новостей. После того, как агентство обратилось за разъяснениями ситуации к коллегам и компетентным ведомствам, вернули на сервис, также не предоставив этому никаких объяснений.

По словам Зубарева, в рамках Классификатора любое СМИ со временем может быть перенесено к другой группе.

«Мы открыты для общения. Мы призываем всех общаться с нами, контактировать, встречаться с нашей экспертной группой, которая работает над Классификатором. По пунктам мы можем разъяснять свою позицию по каждому изданию, по группе изданий», - подчеркнул руководитель проекта.

Классификатор СМИ, предложенный Федеральным агентством новостей, предлагает разделить издания по пяти крупным категориям – патриотические, общественно-политические, государственные, антироссийские и иностранные. После того, как Классификатор был представлен общественности, в рядах русскоязычных изданий возник ажиотаж, в связи с чем руководство проекта решило организовать онлайн-конференцию и ответить на все возникшие вопросы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) – было основано в мае 2014 года и за несколько лет стало одним из крупнейших новостных изданий русскоязычного сегмента интернета. За время существования ФАН показал впечатляющую динамику роста, цитируемости и посещаемости, а также вошел в топ крупных русскоязычных СМИ. Корреспонденты издания помимо России, работают в разных точках мира, где происходят важные события, интересные читателям.