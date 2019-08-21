Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции. Запись опубликована на портале Newsbomb в среду, 21 августа.

Видеозапись сопровождается звуком удара, после появляется дым, а затем вертолет падает в воду. Катастрофа случилась в Сароническом заливе во вторник вечером. Летательный аппарат с тремя людьми на борту задел провода линии электропередач и рухнул возле острова Порос. Жертвами крушения стали грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин.

Вертолет Agusta A109 принадлежал компании I fly. Причины авиакатастрофы выясняются. После ЧП остров Порос лишился электроснабжения.