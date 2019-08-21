Более 200 лесных пожаров потушили в Якутии

Порядка 200 лесных пожаров, площадь которых составляла восемь тысяч гектаров, потушили в Якутии. Глава региона Айсен Николаев призвал усилить работы по тушению в северных районах.

Он отметил, что оперативность тушения в течение первых суток составила более 30 процентов. Это полностью соответствует нормативам, которые характерны для территории региона.

«Все средства, которые были выделены республике из федерального бюджета на тушение лесных пожаров, должны быть освоены полностью и по целевому назначению», — сказал глава региона.

Николаев поблагодарил работников «Авиалесоохрана» за оказанную Якутии помощь в борьбе с огнем, сотрудников органов местного самоуправления и всех тех, кто на местах тушат лесные пожары.

На данный момент на территории 15 районов республики действует 93 лесных пожара. Площадь активного горения составляет 7,7 тысячи гектара.