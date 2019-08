Трамп колонизирует Луну с помощью «космической печки»

Президент Дональд Трамп заявил в своем меморандуме, что США будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космоса.

President Trump has signed a public National Security Presidential Memorandum (called an NSPM) on nuclear material in space. Which is interesting enough, but the number (NSPM-20) indicates he's signed at least five secret directives since the last public one (NSPM-14) last year. pic.twitter.com/wLiBKpmuWf