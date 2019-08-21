Трамп колонизирует Луну с помощью «космической печки»

Президент Дональд Трамп заявил в своем меморандуме, что США будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космоса.

President Trump has signed a public National Security Presidential Memorandum (called an NSPM) on nuclear material in space. Which is interesting enough, but the number (NSPM-20) indicates he's signed at least five secret directives since the last public one (NSPM-14) last year. pic.twitter.com/wLiBKpmuWf — Gregory Korte (@gregorykorte) 20 августа 2019 г.

Энтузиаст космических исследований, научно-популярный блогер Виталий Егоров, также известный под псевдонимом «Зеленый кот», предположил, что в трамповском меморандуме речь идет о проекте «Kilopower», который еще называют KRUSTY (от английской аббревиатуры Kilopower Reactor Using Stirling Technology). Он представляет из себя небольшой ядерный реактор, над которым NASA работает уже четвертый год. Исследователи собираются использовать мини-реактор на поверхности планет и их спутников. Работает устройство, по словам Егорова, как космическая печка; когда за окном на лунной станции будет мороз в 150 градусов по Цельсию — ее работникам ядерный реактор придется кстати.

«Трамп заявил об этом только сейчас, потому что ему нужно раскручивать тему Луны, поэтому он про это и говорит», — сказал Егоров «Политике Сегодня».

О реактивных двигателях речь не идет. Летать с помощью таких разработок нельзя, поскольку это лишь источник электроэнергии, с помощью которого можно поддерживать системы жизнеобеспечения. Для космических перелетов сейчас ученые работают над созданием ТЭМ —Транспортно-энергетического модуля. Курируют его создание в России «Роскосмос» и «Росатом». Он послужит некоторым портативным мегаваттным реактором для длительных космических путешествий и исследований.

«У нас есть проект мегаваттного класса. Это еще более мощный ядерный реактор, с которым сейчас работает «Росатом». Но пока не понятно: выйдут ли они [ученые] на мегаватты или у них также будут сотни киловатт [как у Kilopower]. У российского проекта он предполагается мощнее в несколько раз, чем американский. Но задачи его пока не совсем понятны, потому что мы двигатель делаем, ядерный ректор делаем, а куда лететь — не знаем», — смеется Зеленый кот.

Проблема таких портативных реактивных установок состоит излишней теплоотдаче. Это касается исключительно перелетов: в пути развернуть крупные радиаторы, чтобы охладить устройство, будет сложнее, чем на твердой поверхности.

«Чтобы ее избежать нужны достаточно большие радиаторы. Если мы говорим про использование этого реактора на поверхности, то здесь проблем с радиаторами возникнуть не должно, потому что их можно будет сделать сколь угодно большими», — рассказывает блогер.

Разрабатывать космические ядерные системы будут ни сколько в космической отрасли, а сколько в атомной энергетике США. Знаменитый изобретатель и бизнесмен Илон Маск, по мнению Егорова, заниматься такими проектами не будет, потому как это не его специфика. А лаборатория Лос-Аламос вполне может приложить к этому руку.