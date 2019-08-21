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15:16   21 Августа 2019
Россия

Беглов прислушивается к петербуржцам по вопросам развития парков, отметил эксперт

Беглов прислушивается к петербуржцам по вопросам развития парков, отметил эксперт

Глава Петербурга Александр Беглов в ходе работы по благоустройству городских парков прислушивается к мнению горожан, что дает положительные результаты. Об этом в беседе с «НьюИнформ» заявил депутат ЗакСа, член комиссии по экологии и природопользованию Константин Чебыкин.

Судьба петербургского парка Малиновка решалась на протяжении последних нескольких лет. Жители Красногвардейского района устраивали различные пикеты против его застройки, но такие мероприятия не давали результатов. На минувшей неделе там побывал Беглов и по сути решил проблему Малиновки.

В парке установили скамейки и биотуалеты, а также запустили в местные пруды полторы тысячи карпов и карасей. Кроме того, Беглов призвал включить парка в реестр зеленых насаждений общего пользования.

Беглов прислушивается к петербуржцам по вопросам развития парков, отметил эксперт

По мнению Чебыкина, при благоустройстве любой территории нужно прислушиваться к местным жителям, что и делает врио.

«Меня очень радует, что власти смогли найти возможность благоустроить данную территорию. Я уверен, что Александр Дмитриевич и депутаты ЗакСа обязательно услышат людей и примут решение, которое будет положительным для жителей Петербурга», — отметил собеседник агентства.  

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #парки

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