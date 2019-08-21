Как в Петербурге защищают парки от застройки и запустения

В минувший вторник, 20 августа, в Петербурге состоялся третий тур дебатов кандидатов в губернаторы. Участвовали все четверо претендентов на руководящий пост: Надежда Тихонова от «Справедливой России», самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ и Михаил Амосов от партии «Гражданская Платформа». Центральной темой дискуссии стала защита парков от застройки.

Первым слово взял Амосов, проиллюстрировав проблему Муринского парка детскими рисунками, на которых маленькие жители Калининского района изобразили деревья в опасности. Опасность, как напомнил кандидат, исходит от спортивного комплекса «Нова-арена», которому зеленые насаждения мешают обрасти дополнительными тренировочными площадками для мини-футболистов.

«Несколько дней назад я был на большом митинге в Муринском парке в Калининском районе. Там были люди, которые просто плакали о того, что принято решение о вырубке 170 деревьев. <…> Это абсурд, потому что никто не строит рядом с «Газпром-ареной» в Крестовском парке, никто не вырезает кусок парка и не делает там тренировочную базу «Зенита». А это примерно собираются сделать в Муринском парке», — заверил Амосов.

Взявший слово следующим Беглов заметил, что для Муринского парка Смольный готовит новую концепцию развития, которую обсудит с жителями района. Кроме того администрации города уже удалось решить проблемы парка на Смоленке, парка Интернационалистов и в Малиновке, которую с 2013 года сотрясали митинги из-за возможности строительства церкви. Строительства больше не планируется, а парк благоустраивают.

«Я туда приехал, встретился с активистами. Скамеек нет, туалетов нет. Посадили деревья, тут же завезли скамеечки, поставили туалеты, в том числе для детей, благоустроили, посадили клены», — рассказал Беглов.

Слова подтвердили дела. На следующий день после дебатов в пруды парк Малиновка выпустили карпов.

В отличие от коллег Бортко тему спасения зеленых насаждений от каменных джунглей почти не поднимал, сконцентрировавшись ленинградско-петербургском периоде своей жизни и намывных территориях.

Тихонова напомнила зрителям, что люди восемь лет бились за парк в Малиновке.

«И надо сказать, что органы исполнительной власти в последнее время были согласны уже установить там зону рекреационную зону и не допустить никакой застройки. Но большинство депутатов “Единой России” не приняли эту поправку. И в итоге жители опять напоминают», — считает Тихонова.

Про то, что в ЗакС, депутатом которого она является, внесена поправка градоначальника о включении части Малиновке, изъятой под церковь в 2015 году ЗакСом, в реестр зеленых насаждений общего пользования, чтобы защитить его от застройки, Тихонова умолчала.

Депутат ЗакСа из фракции «Единой России» Андрей Анохин готов законодательно поддержать позицию Беглова по Малиновке. На вопрос «Политики Сегодня» в полной ли мере работа, которая сегодня проводится в Петербурге, удовлетворяет экологические и эстетические интересы горожан Анохин подчеркнул, что сохранение парков — приоритет Смольного.

«Александр Дмитриевич Беглов полностью владеет всеми проблемами, связанными с зонами зеленых насаждений Санкт-Петербурга и парками, где есть острые моменты. У него есть четкая позиция, что это приоритетное направление в развитии города. Город должен быть зеленым. Количество парков не должно сокращаться. Если вопрос идет бизнес или зеленые насаждения, то город выбирает зеленые насаждения. Всю повестку зеленой карты Александр Дмитриевич полностью контролирует и понимает. Я считаю, что у нас единственный в Петербурге гарант экологии и защиты зеленых насаждений — это Александр Дмитриевич Беглов», — заверил депутат.

В мае Беглов подписал постановление правительства о запрете предоставления земельного участка в парке Интернационалистов под строительство торгового центра и океанариума. Зеленая зона в устье Смоленки, где должны были появиться отели, продолжит радовать жителей. В марте Беглов подписал закон о «зеленом» статусе территории.

В 2019 году Петербург планирует потратить на благоустройство рекордные 6 миллиардов рублей. На эти деньги администрация обновит почти 500 дворов, 48 парков, скверов и садов, а также около ста общественных пространств.