Русскоязычных заключеных в «Метиге» больше, чем сообщают власти Ливии

Пресс-конференция «Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан РФ» с участием президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, капитана танкера «Теметерон» Владимира Текучева и члена Ассоциации юристов России Николая Столярчука проходит в среду, 21 августа.

Малькевич заявил, что в тюрьме в настоящее время официально находятся два россиянина, однако есть в «Метига» и другие русскоговорящие заключенные. По его данным, там находятся люди, которые числятся погибшими.

Если по ряду похищенных граждан, особенно иностранцев, бандиты выдвигали требования о выкупе, то в случае с российскими учеными дело вообще не в деньгах, заметил глава ФЗНЦ. По его словам, бандиты требуют современное оружие и выдвигают «хотелки» политического характера, чуть ли не диктуя набор ультиматумов для российского МИД.

В ночь с 16 на 17 мая этого года в Триполи задержали двоих сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые занимались на территории страны социологическими исследованиями. Россияне въехали на территорию Ливии абсолютно легально, соблюдая все требования и правила.

Местные власти сначала даже с интересом наблюдали за результатами их работы, никак не препятствуя ее ходу. Третий участник группы Александр Прокофьев после завершения командировки без преград покинул страну. Но вскоре оставшиеся в Ливии двое ученых перестали выходить на связь с руководством Фонда. В ситуацию пытался вмешаться МИД России, общественные организации и российские политики, но пока освободить россиян не получилось.

Малькевич напомнил, что даже найти для адвокатов для ученых смогли лишь с пятой попытки, ведь местными властями были выдвинуты жесточайшие требования.

Эксперты Фонда полагают, что гонения в отношении российских ученых напрямую связаны с «неудобными вопросами». Так, в рамках исследования они попытались выяснить, за кого люди проголосовали бы на выборах президента страны. Но эти вопросы власти расценили как «вмешательство в выборный процесс», решив арестовать ученых.