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Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

14:58   21 Августа 2019
Россия

Российские летчики показали фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики показали фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Группа «Первый полет» выполнила фигуру  высшего пилотажа «Пропеллер». Видео репетиции опубликовал телеканал «Звезда» в среду, 21 августа.

Отмечается, что зрителям ее впервые покажут на международном авиасалоне МАКС-2019. Мероприятие состоится с 27 августа по 1 сентября в  городе Жуковский в Подмосковье.

Как объяснил глава пилотажной группы Дмитрий Самохвалов, «Пропеллер» представляет сложный элемент — самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном углу в 180 градусов. Он отметил, что зритель увидит проекцию пропеллера, а дымовой след создаст радиус.

Фигуру исполнят члены «Первого полета» Роман Овчинников и Антон Беркутов.

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Автор: Арсений Аскольский

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