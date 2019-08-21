Российские летчики показали фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Группа «Первый полет» выполнила фигуру высшего пилотажа «Пропеллер». Видео репетиции опубликовал телеканал «Звезда» в среду, 21 августа.

Отмечается, что зрителям ее впервые покажут на международном авиасалоне МАКС-2019. Мероприятие состоится с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский в Подмосковье.

Как объяснил глава пилотажной группы Дмитрий Самохвалов, «Пропеллер» представляет сложный элемент — самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном углу в 180 градусов. Он отметил, что зритель увидит проекцию пропеллера, а дымовой след создаст радиус.

Фигуру исполнят члены «Первого полета» Роман Овчинников и Антон Беркутов.