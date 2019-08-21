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 Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

15:00   21 Августа 2019
Россия

Cуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Губайдулина

Cуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Губайдулина

Суд оставил в СИЗО 11-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на незаконной акции 27 июля в Москве - программиста Айдара Губайдулина. Ранее он подал апелляционную жалобу. Мужчина остается под стражей до 9 октября.

25-летний программист свою вину не признает. Ему грозит от трех до восьми лет колонии.

Ранее защита Губайдулина просила суд сменить меру пресечения на домашний арест. Родственники обвиняемого готовы были предоставить залог в размере миллиона рублей. Представитель генпрокуратуры Екатерина Иванникова просила суд жалобу отклонить.

Напомним, обвинения в участии в массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве предъявили всего 13 активистам, среди которых Айдар Губайдуллин. Установлено, что во время массовых беспорядков 27 июля он бросил пластиковую бутылку в полицейского.

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Автор: Виктория Разумовская
#митинг #мосгорсуд #общество

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