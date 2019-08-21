Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей прибыл на отдых в город Олесунн в Норвегии. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на свои источники в среду, 21 августа.

Отмечается, что бывший лидер прилетел 18 августа из Киева чартерным рейсом. Самолет, на котором Порошенко прибыл в Норвегию, относится к коммерческой авиации и базируется в аэропорту Киев (Жуляны).

Бывшего президента видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Vigra. Другие подробности пребывания Порошенко в Норвегии не уточняются.

Сейчас Порошенко проходит обвиняемым по нескольким делам на Украине. Экс-лидера подозревают в госизмене, злоупотреблении полномочиями, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также против него расследуют дело о незаконном назначении украинского правительства в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.