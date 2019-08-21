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Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

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14:24   21 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей прибыл на отдых в город Олесунн в Норвегии. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на свои источники в среду, 21 августа. 

Отмечается, что бывший лидер прилетел 18 августа из Киева чартерным рейсом. Самолет, на котором Порошенко прибыл в Норвегию, относится к коммерческой авиации и базируется в аэропорту Киев (Жуляны).

Бывшего президента  видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Vigra. Другие подробности пребывания Порошенко в Норвегии не уточняются.

Сейчас Порошенко проходит обвиняемым по нескольким делам на Украине. Экс-лидера подозревают в госизмене, злоупотреблении полномочиями, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также против него расследуют дело о незаконном назначении украинского правительства в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина

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