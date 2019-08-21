 Преступления официального режима Ливии должны быть осуждены международным трибуналом

Фонд защиты национальных ценностей подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь группу неустановленных лиц к ответственности за похищение человека, так как российские социологи в Ливии были именно похищены. Об этом заявил директор ФЗНЦ Александр Малькевич на пресс-конференции «Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан РФ».

«Про якобы вмешательство с их стороны в дела в Ливии это просто набор слов, конституции в Ливии нет. Выборов нет. Это заявления каких то отдельных лиц, а находятся наши коллеги в частном концлагере», — добавил он.

По словам Малькевича, в настоящее время у власти в Триполи находятся террористы и палачи, у которых есть неофициальная тюрьма, где содержатся 3000 человек. Семьи некоторых задержанных долгое время не знают, где находятся их родные.

Участвующий в конференции член Ассоциации юристов России Николай Столярчук отметил, что владелец тюрьмы — своего рода крупнейший в Ливии бизнесмен, требующий выкуп за заключенных и зарабатывающий на этом.

Малькевич уверен, что за бандитский режим в Триполи трое официальных лиц несут персональную ответственность: глава МИД ПНС , премьер-министр ПНС, Председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. Эти люди, заметил директор ФЗНЦ, ведут себя как преступники и покрывают террористов.

«Мы будем на всех уровнях ставить вопрос о необходимости учреждения специального международного трибунала по преступлениям официального режима в Ливии», — сказал Малькевич.

Двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые занимались в Ливии социологическими исследованиями, задержали в Триполи в мае этого года. Исследователи въехали на территорию Ливии полностью законно, соблюдая все необходимые правила.

Сначала власти проявляли интерес к их работе и никак ей не мешали. Более того, третий участник группы Александр Прокофьев после завершения командировки смог без проблем покинуть территорию Ливии. Однако в скором времени оставшихся двоих россиян арестовали. В ситуацию пытался вмешаться МИД РФ, общественные организации и политики, но пока освободить ученых не удалось. Даже найти адвокатов для ученых удалось лишь с пятой попытки, так как местными властями были выдвинуты очень жесткие требования.

Эксперты ФЗНЦ считают, что гонения в отношении россиян связаны с «неудобными вопросами», которые они задавали гражданам о выборах. В частности, в рамках исследования они попытались узнать, за кого люди проголосовали бы на выборах президента страны. Однако это власти расценили как «вмешательство в выборный процесс», арестовав ученых из РФ.