Захарова считает, что обсуждения формата G8 должны вестись в профессиональной сфере

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возвращение к формату G8 надо обсуждать не в публичной, а в превую очередь в профессиональной сфере. Об этом пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что должны быть сформированы определенные предложения и переданы российской стороне на рассмотрение. Иначе довольно сложно понять, о чем идет речь.

«Надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семерка» хочет позиционировать себя как серьезный формат», — сказала Захарова.

Накануне, 20 августа, американский президент Дональд Трамп заявил, что считает благоразумным возвращение к формату G8 с участием России. Вечером вторника Трамп созвонился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным источника CNN, западные лидеры решили, что было бы разумно пригласить Россию принять участие в саммите G7 в 2020 году.