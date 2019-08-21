Заложенная Бегловым основа поможет и дальше сдерживать рост тарифов ЖКХ

Тему тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге накануне в ходе третьего этапа дебатов поднял временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

В июне текущего года впервые в истории Северной столицы рост тарифов был остановлен, а по ключевым позициям – горячей воде и отоплению, которые составляют 70% платежек – тарифы даже снизились. О подобном никто не мечтал еще год назад, когда тарифы на ЖКХ аккуратно индексировались в соответствии с инфляцией два раза в год. Ситуацию удалось кардинально изменить, благодаря проведенному аудиту

Как заявил в среду политолог Марат Баширов, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», в ходе масштабной ревизии выдвинутых снабжающими организациями тарифных заявок были выявлены и исключены избыточные затраты, а также кредитные линии, не связанные с производственным процессом, которые обслуживали муниципальные предприятия, завязанные на администрацию города. Также из схемы закупок были выведены посредники.

«Были и другие схемы, позволявшие снизить затраты поставляющих компаний, в итоге все это вылилось в снижение тарифов. По сути, это результат коллективной работы администрации Петербурга под руководством врио губернатора Александра Беглова, а также ресурсоснабжающих организаций», - отметил аналитик, добавив, что снижение тарифов ЖКХ не снизило инвестиционную привлекательность предприятий, которые сохранили программы ремонта и модернизации сетей.

Как отмечает издание, не допустить запланированного с 1 июля 2019 года роста тарифов в Петербурге удалось путем оптимизации расходов компаний, поставляющих основные коммунальные ресурсы – электроэнергию, отопление, холодную и горячую воду. Проведенный в отрасли аудит выявил необоснованный характер части затрат коммунальных предприятий, а также были вскрыты множество сомнительных посредников и договоров, после чего из тарифной базы были убраны все расходы, по которым не было обоснования, что они необходимы для производства.

Новые тарифы, как прописано в нормативных актах, закреплены в бюджете города до 1 июля 2020 года и не подлежат пересмотру. При этом в планах действующей администрации города продолжить наведение порядка в сфере ЖКХ.

«То, что с помощью административной воли сделал Беглов – лишь верхушка айсберга. В системе ЖКХ Северной столицы еще немало проблем, которые влияют на формирование тарифов, и с этим предстоит разбираться. Однако то, что уже сделано, стало уникальным прецедентом. Ведь снижение действующих тарифов заложило пониженную базу для дальнейшей индексации», - пояснил Баширов, отметив, что петербуржцы уже не увидят в платежках тех цифр, которые могли бы там появиться без эффекта 2019 года.

Обычно повышение тарифов ЖКХ проводится в два этапа – в январе, когда повышается цена на газ и в июле, когда тарифы индексируются в соответствии с инфляцией.

«В январе 2019-го ситуация была нестандартная – в январе повышение прошло на 1,8% за счет роста налога на добавленную стоимость, - напомнил эксперт добавив также: - Если Беглов говорит, что тарифы до лета 2020 не повысятся, он опирается на методику тарифного регулирования».

Напомним: выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать главу города из четырех кандидатов – самовыдвиженца Александра Беглова, коммуниста Владимира Бортко, кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова и кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой.

Накануне 20 августа в городе прошел третий этап дебатов, в ходе которых Беглов говорил о конкретных проблемах жителей города – тарифов на ЖКХ, вывозе мусора, восстановлении фасадов домов и нехватке парковочных мест. Бортко выступил за изменение системы управления городом и более эффективное расходование бюджета, Амосов предлагал по всем вопросам проводить референдумы, назвав подобный стиль управления «!тоталитарной демократией», а Надежда Тихонова напомнило о необходимости развивать транспорт, строительство и экологию.

Комментируя прошедшие дебаты, Баширов отметил, что именно подход Беглова даст в перспективе ощутимые результаты, то есть горожане, увидев, что тарифы не растут, а, если и повышаются, то обоснованно, будут более дисциплинированно оплачивать услуги ЖКХ. Это в свою очередь приведет к тому, что снабжающие организации больше не будут закладывать долги в плановое повышение тарифов, то есть не будут увеличивать нагрузку на население.