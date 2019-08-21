ФАН пополнило Классификатор СМИ украинскими изданиями

Федеральное агентство новостей обновило Классификатор СМИ. Теперь в нем появился новый раздел — Украинские СМИ. В него попали самые популярные информагентства, новостные ресурсы, а также телеканалы.

Большинство телеканалов и на Украине так или иначе контролируются самыми богатыми людьми страны. На фоне продолжающейся антироссийской политики, практические все основные украинские СМИ действуют в русле государственной риторики.

Классификатор СМИ вызвал самую разную реакцию у общественности. Руководитель ФАН Евгений Зубарев в среду, 21 августа, в режиме реального времени ответит на вопросы о проекте и о дальнейших планах. Задать вопросы Зубареву можно в Telegram. Эфир с 15.00 заработает здесь.

Пожелания и замечания по работе Классификатора выразить, написав ФАН во «ВКонтакте» или на почту.