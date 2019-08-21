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 ФАН пополнило Классификатор СМИ украинскими изданиями

ФАН пополнило Классификатор СМИ украинскими изданиями
Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

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13:57   21 Августа 2019
Россия

ФАН пополнило Классификатор СМИ украинскими изданиями

ФАН пополнило Классификатор СМИ украинскими изданиями

Федеральное агентство новостей обновило Классификатор СМИ. Теперь в нем появился новый раздел — Украинские СМИ.  В него попали самые популярные информагентства,  новостные ресурсы, а также телеканалы.

Большинство телеканалов и на Украине так или иначе контролируются самыми богатыми людьми страны. На фоне продолжающейся антироссийской политики, практические все основные украинские СМИ действуют в русле государственной риторики.

Классификатор СМИ вызвал самую разную реакцию у общественности. Руководитель ФАН Евгений Зубарев в среду, 21 августа, в режиме реального времени ответит на вопросы о проекте и о дальнейших планах. Задать вопросы Зубареву можно в Telegram. Эфир с 15.00 заработает здесь.

Пожелания и замечания по работе Классификатора выразить, написав ФАН во «ВКонтакте» или на почту.

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Автор: Арсений Аскольский
#фан #классификатор

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