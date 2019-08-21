Адвокатов, международных наблюдателей не допускают в тюрьму «Метига» в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев и член Ассоциации юристов России Николай Столярчук проводят пресс-конференцию «Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан РФ» в среду, 21 августа.

Они рассказали о зверствах творящихся в ливийской тюрьме «Метига», а также о том, что туда не допускают ни адвокатов, ни международных наблюдателей. Малькевич отметил, что сама тюрьма находится на территории военной базы.

По словам Текучева, который сам побывал в стенах этого учреждения, адвокаты не имеют допуска в эту тюрьму, а юридическое обеспечение идет согласно делу, которое выдвигает прокуратура. Он также рассказал, что три года назад его судно захватили после погрузки в Ливии. Вскоре все члены экипажа оказались в злосчастной тюрьме.

Капитан танкера заметил, что условия содержания в «Метиге» были ужасными, заключенных постоянно подвергали пыткам. В тюрьме работал человек по имени Мумир, который обладает садистскими наклонностями. Он, заметил Текучев, мог прострелить человеку конечность, чтобы потом ему ее отрезали. От постоянный избиений, по словам бывшего заключенного, у сидящих в этой ливийской тюрьме оставались незаживающие раны.

В мае этого года в ливийской столице Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне в североафриканской стране занимались социологическими исследованиями. Ученые-социологи прибыли в страну абсолютно легально.

Местные власти с интересом относились к их работе и никак ей не препятствовали. Третий участник исследовательской группы Александр Прокофьев после завершения командировки смог спокойно покинуть Ливию, но вскоре оставшиеся россияне перестали выходить на связь с руководством Фонда. МИД РФ, политики и общественные организации пытались повлиять на происходящее, но пока ученые остаются в тюрьме. Даже адвокатов для них удалось найти только с пятой попытки, так как были выдвинуты очень жесткие требования.

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей уверены, что гонения на российских социологов начались из-за «неудобных вопросов». В ходе исследования они попытались узнать, за кого граждане стали бы голосовать на выборах президента страны. Вероятно, этот вопрос власти расценили как «вмешательство в выборный процесс», арестовав россиян.