Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от Мадуро

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в среду, 21 августа, встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы она сообщила, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро предал благодарность российскому коллеге Владимиру Путину.

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, которую вы оказываете нашей стране», — сказала Родригес.

Она подчеркнула, что Россия вместе с Венесуэлой борется за свободу и суверенитет, а нелегитимные санкции США лишь открыли новые возможности для сотрудничества Москвы и Каракаса.