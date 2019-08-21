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Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

 Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Преступления официального режима Ливии должны быть осуждены международным трибуналом

Преступления официального режима Ливии должны быть осуждены международным трибуналом

 Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от Мадуро

Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от Мадуро
13:47   21 Августа 2019
Весь мир

Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от Мадуро

Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от Мадуро

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в среду, 21 августа, встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы она сообщила, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро предал благодарность российскому коллеге Владимиру Путину.

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, которую вы оказываете нашей стране», — сказала Родригес. 

Она подчеркнула, что Россия вместе с Венесуэлой борется за свободу и суверенитет, а нелегитимные санкции США лишь  открыли новые возможности для сотрудничества Москвы и Каракаса.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #мид рф #венесуэла

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