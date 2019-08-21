Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от Мадуро
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в среду, 21 августа, встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы она сообщила, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро предал благодарность российскому коллеге Владимиру Путину.
«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, которую вы оказываете нашей стране», — сказала Родригес.
Она подчеркнула, что Россия вместе с Венесуэлой борется за свободу и суверенитет, а нелегитимные санкции США лишь открыли новые возможности для сотрудничества Москвы и Каракаса.
???? Прямая трансляция рабочего завтрака С.В.Лаврова с Исполнительным вице-президентом Венесуэлы Д.Родригес???????????????? https://t.co/JwNxpLMN3K— МИД России ???????? (@MID_RF) August 21, 2019