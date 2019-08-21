Капитан танкера «Теметерон» рассказал об истязаниях в ливийской тюрьме

Пресс-конференцию «Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан РФ» в среду, 21 августа, проводят президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев и член Ассоциации юристов России Николай Столярчук.

Текучев рассказал, что три года назад его судно захватили после погрузки в Ливии. По его словам, на скоростных ботах подошла группа людей, которые поднялись на борт и арестовали всех членов экипажа.

«Я был на мостике, а всех остальных выставили на палубе, выставили на борт, сами солдаты были готовы отражать любое нападение со стороны охраны», — заметил капитан танкера.

По его словам, все вещи были конфискованы. Его и второго помощника принудили вести танкер в порт Триполи, а остальных членов экипажа высадили на берег и увезли в неизвестном направлении. Вскоре, со слов Текучева, они оказались в неофициальной тюрьме «Метига», где им приходилось спать на бетоне в тесном помещении.

«Условия содержания ужасные. Я разговаривал с ливийцами, они показывали следы пыток, очень много инвалидов содержатся в тюрьме, есть человек Мумир, он обладает садисткими наклонностями, стреляет человеку в конечность, в кость, чтобы затем человеку отрезали ногу или руку», — заявил он, отметив, что от постоянных избиений у заключенных оставались незаживающие раны.

Капитан также рассказал о случае, который наблюдал лично — тюремный надзиратель в тяжелых кованный сапогах прыгнул на спину человеку и сломал ее.

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая этого года в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые занимались там социологическими исследованиями. Российские ученые въехали на территорию Ливии полностью законно, соблюдая все необходимые правила.

Местные власти сначала даже с интересом наблюдали за результатами их научной работы, не мешая ее выполнению. Третий участник группы Александр Прокофьев после завершения командировки смог без проблем покинуть территорию страны. Но вскоре оставшиеся в Ливии двое ученых перестали выходить на связь с руководством Фонда. В ситуацию пытался вмешаться МИД РФ, общественные организации и политики, но пока освободить россиян не удалось.

По словам главы Фонда Александра Малькевича, даже найти для адвокатов для ученых удалось лишь с пятой попытки, так как местными властями были выдвинуты очень жесткие требования.

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей уверены, что гонения в отношении российских социологов связаны с «неудобными вопросами». К примеру, в рамках исследования они попытались выяснить, за кого люди проголосовали бы на выборах президента страны. Судя по всему, это власти расценили как «вмешательство в выборный процесс», арестовав россиян.