Полиция США задержала мужчину, угрожавшего убить латиноамериканцев

Полиция задержала мужчину, который, как предполагается, угрожал убить латиноамериканцев в Майами и других городах США. Некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник симпатизировал нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Подозреваемым оказался 35-летний Эрик Лин, житель штата Мэриленд. Полиция задержала его в пятницу, 16 августа, в Сиэтле. Предположительно, в период с 30 мая по 13 августа мужчина писал угрозы на своей станице в Facebook в адрес жителя Южной Флориды, а также «всех латиноамериканцев в Майами и других местах».

Газета Washington Post писала, что Лин, предположительно, высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа и выражал надежду, что тот «начнет расовую войну и крестовый поход».

Кроме того, телеканал CNN ранее сообщил, что полиции удалось задержать в разных штатах троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу.