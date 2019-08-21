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 США используют космические ядерные системы при исследовании космоса

США используют космические ядерные системы при исследовании космоса
13:04   21 Августа 2019
Весь мир

США используют космические ядерные системы при исследовании космоса

США используют космические ядерные системы при исследовании космоса

США собирается разрабатывать и использовать космические ядерные системы для исследования космического пространства. Соответствующая информация содержится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме главы государства Дональда Трампа.

В документе отмечается, что возможность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы имеет жизненную необходимость для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства Америки в космическом пространстве. Теперь федеральное правительство страны должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, добавляют в Белом доме.

В течении года министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, которые хотели бы получить лицензию на запуск данного космического аппарата.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #космос #технологии

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