США используют космические ядерные системы при исследовании космоса

США собирается разрабатывать и использовать космические ядерные системы для исследования космического пространства. Соответствующая информация содержится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме главы государства Дональда Трампа.

В документе отмечается, что возможность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы имеет жизненную необходимость для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства Америки в космическом пространстве. Теперь федеральное правительство страны должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, добавляют в Белом доме.

В течении года министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, которые хотели бы получить лицензию на запуск данного космического аппарата.