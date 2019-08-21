Массовая задержка рейсов началась в Пулково

Несколько рейсов задержали в Петербурге в среду, 21 августа. По данным онлайн-табло отправления, пассажиры не могут вылететь по ряду направлений.

Так, вылет «Уральских авиалиний» в Барселону перенесен с 8:35 на 12:40. Рейс S7 в столичный Домодедово перенесли с 9:55 аж на 19:30. Туда же не отправится другой рейс S7, стоящий в расписании часом позже, пишет «Петербургский дневник». Его вылет перенесли на 12:00.

С большой задержкой — в 18:30 вместо 14:35 –— вылетит в Домодедово и рейс «Уральских авиалиний». Эта же авиакомпания на час задерживает вылеты в Анталью (14:50 вместо 13:50) и Тель-Авив (16:00 вместо 15:05).

Авиакомпания «РусЛайн» сооьщила, что рейс до Иваново переносится с 10 утра на начало четвертого. При этом в пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, а все задержки авиарейсов связаны с конкретными авиакомпаниями.