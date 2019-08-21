Роскомнадзор заблокировал два сайта за оскорбление гимна России

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к двум сайтам, на которых содержались информация, оскорбляющая государственный гимн России. Требование в ведомство поступило в понедельник, 19 августа.

Ранее РКН направил администрациям сайтов уведомления о необходимости удалить противоправный контент. Поскольку в необходимый срок этого сделано не было, доступ к сайтам на территории страны был заблокирован. Данные меры приняты на основании ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

⚡ 19 августа к нам поступило требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к информации, которая оскорбляет государственный гимн РФ. Согласно пояснениям, материалы на сайтах https://t.co/EmXZBbQC3j и https://t.co/bOCud9dauv оскорбляют общество и государство.#Роскомнадзор pic.twitter.com/7MO5BWoCuW — Роскомнадзор (@roscomnadzor) August 21, 2019

Это не первый случай, когда РКН требует от сайтов и порталов удалить противоправную информацию. Например, в июле ведомство потребовало от Instagram удалить изображение, которое оскорбляет российские госсимволы. В частности, речь идет о картинке, которая «содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации».

Аналогичное требование 15 июля было направлено в Facebook. Поводом послужила обнаруженная Генпрокуратурой в соцсети картинка со свастикой на фоне герба России.