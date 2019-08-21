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12:47   21 Августа 2019
Россия

Роскомнадзор заблокировал два сайта за оскорбление гимна России

Роскомнадзор заблокировал два сайта за оскорбление гимна России

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к двум сайтам, на которых содержались информация, оскорбляющая государственный гимн России. Требование в ведомство поступило в понедельник, 19 августа.

Ранее РКН направил администрациям сайтов уведомления о необходимости удалить противоправный контент. Поскольку в необходимый срок этого сделано не было, доступ к сайтам на территории страны был заблокирован. Данные меры приняты на основании ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Это не первый случай, когда РКН требует от сайтов и порталов удалить противоправную информацию. Например, в июле ведомство потребовало от Instagram удалить изображение, которое оскорбляет российские госсимволы. В частности, речь идет о картинке, которая «содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации».

Аналогичное требование 15 июля было направлено в Facebook. Поводом послужила обнаруженная Генпрокуратурой в соцсети картинка со свастикой на фоне герба России.

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Автор: Виктория Разумовская
#интернет #роскомнадзор #госсимволы

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