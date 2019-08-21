Шойгу рассказал об ответных мерах РФ на угрозу со стороны НАТО и США

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, выступая в среду на заседании коллегии ведомства, заявил, что военно-политическая обстановка на западных рубежах нашей страны остается напряженной.

Этому, по словам министра, способствует усиление военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, расширение военного сотрудничества НАТО со Швецией и Финляндией и развертывание американской системы ПРО в Румынии и Польше.

При этом Шойгу добавил, что Россия готова ответить на эти вызовы комплексом мер. В частности, ответом на действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленные на ослабление позиций РФ и Китая в Юго-Восточной Азии, станет формирование в Восточном военном округе смешанной ракетной дивизии и зенитной ракетной бригады.

Всего же, по словам Шойгу, в 2019 году в России в целях адекватного реагирования на потенциальные и существующие вызовы запланировано 62 мероприятия. Например, в рамках мер по усилению российской группировки войск на востоке страны, в марте текущего года уже была спущена на воду большая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», которая, пройдя все ходовые и швартовые испытания, к ноябрю текущего года должна войти в состав Тихоокеанского флота. Кроме того, до конца текущего года ВВО будет поставлено 1 743 единицы военной техники и вооружения, в результате чего доля перспективных образцов вооружения там составит 53%.

Положительная динамика, по словам Шойгу, отмечается, в комплектовании воинских частей и соединений контрактниками – в течение первой половины года на военную службу по контракту было отобрано более 4,5 тысяч человек.

Также министр отметил, что на текущий год запланировано более 120 межвидовых, командно-штабных и двусторонних учений. В том числе, Россия и Китай провели в Южно-Китайском море совместные учения «Морское взаимодействие - 2019», в которых участвовали более 3 000 военнослужащих и десять боевых кораблей. В настоящее время идет работа по подготовке двустороннего командно-штабного учения на Приморском и Сахалинском операционных направлениях.

Также Шойгу добавил, что российские войска, наряду с боевой подготовкой активно занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в регионах – например, в начале года, военнослужащие ликвидировали затор на реке Бурея, в феврале уничтожили очаги биологического заражения в Приморье и в хабаровском крае, с июля по август принимали участие в устранений последствий разрушительных паводков под Иркутском и в Амурской области. При этом силами беспилотной авиации в круглосуточном режиме мониторится ситуация в районах природных пожаров.