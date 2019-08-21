Пенсионер в Новосибирске засудил соседа за слишком громкий шансон

Житель одного из дачных участков в садовом обществе в Новосибирске засудил своего соседа, любящего громкую музыку. Пенсионер долго терпел шум, исходящий из установленных на соседнем участке колонок. Несговорчивый сосед убавить громкость радиостанции «Шансон» отказывался.

Уставший от громкой музыки мужчина жаловался во многие инстанции, однако вопрос ему решать никто не помогал. Даже в суде его не поддержали. Тогда пенсионер решил обратиться с обжалованием в областной суд. В итоге соседа-меломана обязали демонтировать колонки, а также выплачивать пенсионеру и его супруге ежемесячно выплачивать по полторы тысячи рублей.