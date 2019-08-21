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12:19   21 Августа 2019
Россия

Депутата Челябинской области подозревают в убийстве жены

Депутата Челябинской области подозревают в убийстве жены

Правоохранители в Челябинской области задержали депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова. Его подозревают в убийстве жены. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел в ночь на среду, 21 августа. Депутат, который также занимал пост главврача в местной больнице, несколько раз выстрелил в женщину из охотничьего ружья. От полученных ранений та скончалась на месте.

Следователи считают, что мотивом преступления могла стать бытовая ссора. 

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Автор: Виктория Разумовская
#убийство #криминал #депутат #челябинская область

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