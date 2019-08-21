Депутата Челябинской области подозревают в убийстве жены

Правоохранители в Челябинской области задержали депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова. Его подозревают в убийстве жены. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел в ночь на среду, 21 августа. Депутат, который также занимал пост главврача в местной больнице, несколько раз выстрелил в женщину из охотничьего ружья. От полученных ранений та скончалась на месте.

Следователи считают, что мотивом преступления могла стать бытовая ссора.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.