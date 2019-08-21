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11:57   21 Августа 2019
Россия

Суд признал законным отказ фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

Суд признал законным отказ фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

Московский городской суд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы, признав законным решение избирательной комиссии.

Напомним: 7 августа Центризбирком окончательно отказал одному из так называемых «независимых кандидатов» Дмитрию Гудкову в регистрации на предстоящих выборах в Мосгордуму, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Как сообщало информационное агентство «Политика сегодня», в ходе заседания ЦИК на наличие в поданных Гудковым документах продельных подписей указал глава ведомства Николоай Булаев.

«Вы принесли нам заявления от избирателей. Вот, посмотрите на их подписи в ваших заявлениях и раньше — на листах. Да, они в чем-то похожи. Но это просто имитация», - заявил председатель Центризбиркома. Обращаясь к Дмитрию Гудкову.

Также Булаев напомнил о том, что в подписных листах были обнаружены подписи скончавшихся и похороненных людей. Для фальсификации документов Гудков, по мнению комиссии, использовал мартовские базы, так как все выявленные в подписных листах «мертвые души» умерли после марте 2019 года.

Помимо Дмитрия Гудкова, поддельные подписи и «подписи мертвецов» были обнаружены в документах других «независимых кандидатов» - Ильи Яшина, Ивана Жукова, Любови Соболь, Юлии Галяминой и т.д. В общей сложности в их подписных листах было обнаружено более 300 скончавшихся москвичей.

Дмитрий Гудков в настоящее время отбывает административный арест сроком 30 суток за призывы к незаконному митингу в Москве 27 июля. Апелляция Гудкова была отклонена.

Суд признал законным отказ фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

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Автор: Александр Люблинский
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