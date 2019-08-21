«Белые каски» дезинформируют ООН, чтобы спасти террористов в Идлибе

«Белые каски», уличенные в связях с террористами, и другие псевдогуманитарные организации пытаются задействовать структуры ООН для спасения террористов в сирийском Идлибе. Для этого пособники террористов используют различные фейки, в том числе антироссийские.

Так, на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека и в соцетях 15 августа появился фейковый ролик, на котором один из сотрудников «Белых касок», неоднократно уличенный в связях с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), демонстрирует остатки машины с маленькой надписью SAMS на боку (это аббревиатура названия зарегистрированного в США «Сирийско-американского медицинского общества»).

Под видео написан некролог некоему «Юсуфу Балюту», водителю автомобиля, который якобы «погиб в результате российского авиаудара». Кроме того, «Белые каски» упоминают о якобы гибели еще трех медиков, чьи имена не называются. Тел жертв несуществующего «российского авиаудара» тоже никто не видел.

Как отмечает ФАН, финансируемая США SAMS имеет связи окопавшимися на юге Идлиба террористами из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам, которых Запад стыдливо называет «повстанцами». С этими террористами взаимодействуют и «Белые каски». Таким образом, структуры ООН фактически подыгрывают Западу, который ведет кампанию под условным названием «Спаси «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) в Идлибе».

Минобороны и МИД четко доказали невиновность ВКС РФ в атаках на рынки и больницы и показали, что все обвинения являются ложью, пособники террористов перешли к производству фейков с недоказуемыми обвинениями, отмечает издание,