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12:29   21 Августа 2019
Россия

Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. К оружию пойдут патроны калибром 9х18 миллиметров.

При этом другие тактико-технические характеристики пистолета пока не раскрываются. По словам собеседника агентства, новое оружие пройдет испытания до конца 2019 года.

Патрон 9х18 миллиметров создан для стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Боеприпасы приняли на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Сейчас у патрона есть несколько модификаций.

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Автор: Арсений Аскольский
#рф #спецслужбы #пистолет #патроны

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