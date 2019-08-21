Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. К оружию пойдут патроны калибром 9х18 миллиметров.

При этом другие тактико-технические характеристики пистолета пока не раскрываются. По словам собеседника агентства, новое оружие пройдет испытания до конца 2019 года.

Патрон 9х18 миллиметров создан для стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Боеприпасы приняли на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Сейчас у патрона есть несколько модификаций.