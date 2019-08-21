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11:54   21 Августа 2019
Россия

Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Мосгордуму

Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе беседы стороны обсудили, в частности, жалобы и обращения к ЦИК кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму.  

«Предметно обсудили ситуацию, Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК встретилась с кандидатами от партии КПРФ. Среди претензий, которые были высказаны на встрече, было недовольство действиями исполнительной власти в некоторых ситуациях.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком контролирует дальнейший ход каждого поступившего обращения.

Напомним, некоторым «независимым» кандидатам в депутаты Мосгордумы отказали в регистрации. Комиссия обнаружила в их подписных листах «мертвые души», подписи несуществующих людей и множество ошибок. Кроме того, экс-кандидат Любовь Соболь сдала в МГИК неправильно оформленную справку о своей заграничной недвижимости.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #собянин #памфилова #мосгордума

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