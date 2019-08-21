Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки у западных границ России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство примет ряд мер из-за напряженной обстановки на западном стратегическом направлении. Об этом он сообщил в среду, 21 августа, на заседании коллегии Минобороны.

По словам министра, военно-политическая обстановка «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — заявил Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что на заседании коллегии обсудят реализацию планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по майским указам главы государства Владимира Путина 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Кроме того, Шойгу также представил нового члена коллегии военного ведомства — своего заместителя Юнус-Бека Евкурова.