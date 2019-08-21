Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

 Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки у западных границ России

Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки у западных границ России
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

 Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана
Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

 Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны

Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны
Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

 Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки у западных границ России

Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки у западных границ России
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

 Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана
Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

 Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны

Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны
11:15   21 Августа 2019
Россия

Москвичей ждет теплая погода с кратковременными дождями в выходные

Москвичей ждет теплая погода с кратковременными дождями в выходные

Теплая комфортная погода с температурой в пределах 21-25 градусов придет в Москву в выходные. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову в среду, 21 августа. 

В субботу ожидается 21-23 градуса при довольно плотном северном ветре. В воскресенье максимальная температура воздуха в столице поднимется до 24-25 градусов, отметила синоптик. По словам Поздняковой, погода останется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

«Погода вполне комфортная и соответствует даже не последней декаде августа, а даже середине или начале месяца», — подчеркнула метеоролог.

Позднякова добавила, что ночью выходные осадков не ожидается, но днем и в субботу, и в воскресенье местами могут пройти кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба в субботу и 756 — в воскресенье, что выше климатической нормы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #лето #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...