Москвичей ждет теплая погода с кратковременными дождями в выходные

Теплая комфортная погода с температурой в пределах 21-25 градусов придет в Москву в выходные. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову в среду, 21 августа.

В субботу ожидается 21-23 градуса при довольно плотном северном ветре. В воскресенье максимальная температура воздуха в столице поднимется до 24-25 градусов, отметила синоптик. По словам Поздняковой, погода останется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

«Погода вполне комфортная и соответствует даже не последней декаде августа, а даже середине или начале месяца», — подчеркнула метеоролог.

Позднякова добавила, что ночью выходные осадков не ожидается, но днем и в субботу, и в воскресенье местами могут пройти кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба в субботу и 756 — в воскресенье, что выше климатической нормы.