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 Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана
Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

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11:23   21 Августа 2019
Весь мир

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Власти Китая выражают протест США из-за решения одобрить Тайваню продажу вооружений. В связи с этим Пекин готов ввести санкции против ряда американских фирм. 

«Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее американское оборонное ведомство сообщило, что Госдеп США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16, общая стоимость которых оценивается в восемь миллиардов долларов.

После того, как в июле в СМИ появились новости о возможной сделке, Пекин предостерег США от вмешательства во внутренние дела Тайваня и потребовал прекратить любые официальные и военные контакты Вашингтона и Тайбэя.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #тайвань #вооружение

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