Глава Мозамбика Филипе Ньюси обсудит на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным привлечение инвестиций из России в Мозамбик, включая в сферы туризма и технологий. Президент африканской страны сейчас находится с визитом в Москве.

Ньюси в интервью ТАСС отметил, что «Мозабик и Россия должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику».

«У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере», — отметил он.

По словам Ньюси, в рамках его визита состоится ряд встреч и деловой форум. Путин и глава Мозабика обсудят экономическое развитие Москвы и Мапуто. Президент Мозамбика добавил, что стороны обсудят сотрудничество в сфере технологий и туризма. Мозамбик богат углеводородами, сельскохозяйственными землями, а также рыбными ресурсами, отметил глава африканской страны.

Кроме того, Ньюси намерен поблагодарить президента РФ Путина и россиян за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за содействие в ликвидации последствий недавнего циклона «Идай».

Президент Мозамбика находится в России с визитом с 21 по 23 августа.