Полторы тысячи карпов и карасей запустили в пруды Малиновки

Глава Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин привез в парк Малиновка карасей и карпов. Их выпустили в местные пруды. Также парк посетили специалисты, которые рассказали, как помочь рыбам пережить зимний период, пишут «Невские новости».

Ранее в парк приезжал врио губернатора Александр Беглов. По его словам, в скором времени начнется благоустройство парка. Здесь появятся новые скамейки, фонари и другие элементы.

В воскресенье, 18 августа, в Малиновке появились первые скамейки.

«Делаем все, чтобы жители, которые приходят в парк Малиновка, чувствовали себя комфортно. И рыба эта [нужна] для того, чтобы биосреда, которая здесь есть, была полноценной», – отметил Разумишкин.

Кроме того, в парке уже освежили футбольную площадку, натянули новые сетки. Осталось заняться освещением.

Всего в пруды Малиновки запустили полторы тысячи рыбок. Активисты пообещали, что зимой будут следить за ними и делать им лунки, чтобы караси и карпы успешно перезимовали.