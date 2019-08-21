Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

Глава московского Муниципального округа «Красносельский», незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин накануне вновь был арестован на десять суток за призывы к несанкционированным акциям протеста на Трубной площади 18 июля.

Об этом в среду пишет информационное агентство NationNews, отмечая, что данный административный арест стал для Яшина четвертым в течение последнего времени, и это дает следствию право привлечь нарушителя к ответственности по уголовной статье 212.1, предполагающей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Первые два административных ареста по десять суток Яшину дали Троицкий и Щербинский московский суды за нарушение установленного порядка организации митинга (статья 20.2 КоАП РФ), третий и четвертый аресты по той же статье Яшин получил 8 и 20 августа соответственно. При этом российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия, с наказанием в виде денежного штрафа или лишения свободы сроком на пять лет. Однако на данный момент Яшин подвергся лишь административному наказанию.

Избежать уголовной ответственности , несмотря на имеющиеся для нее предпосылки, удалось и «юристу» «ФБК» Любови Соболь, которая за неоднократные нарушения статей КоАП уже накопила штрафов на сумму почти в миллион рублей. По мнению издания, правоохранительные органы просто пожалели Соболь, которая воспитывает маленькую дочку, и не стали возбуждать в отношении нее уголовное дело, несмотря на имеющиеся для этого основания.

Между тем, идейный лидер Соболь и Яшина – блогер Алексей Навальный в это время спокойно досиживает в спецприемнике назначенные ему 30 суток, по истечении которых он, возможно, вновь отправиться в отпуск заграницу, на заработанные во время отсидки деньги от западных спонсоров.

Навальный был задержан 25 июля за призывы присоединяться к незаконной акции, намеченной на 27 июля. Суд отправил блогера в спецприемник на 30 суток, то есть он может выйти на свободу уже в конце этой недели. Накануне стало известно, что Навальному могут продлить срок ареста на несколько часов, которые он провел в больнице с крапивницей. Тогда блогер находился под наблюдением врачей в НИИ Склифасовского на протяжении суток. Отбыв срок ареста, Навальный с семьей, по уже отработанной схеме, возможно отправиться в заграничную поездку. Подобным образом он поступал несколько раз – анонсировав в кругу своих сторонников крупное мероприятие, после чего получал анонимный биткоин-перевод и улетал за рубеж. Напомним: ранее директор «ФБК» Иван Жданов, отбывший в спецприемнике свои десять суток, сразу вылетел заграницу, при этом на его личную банковскую карту под видом пожертвований переводятся денежные средства.

Навальный же превратил свою «оппозиционную деятельность» в способ заработка, используя при этом сторонников как пушечное мясо и переложив на их плечи, как грязную работу, так и ответственность за нее.