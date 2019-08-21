Депутат предложил ввести «первосентябрьский капитал» для семей с детьми

Государство должно помогать родителям в покупке товаров для школьников, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Депутат направил обращение вице-премьеру Татьяны Голиковой с предложением создать программу «Первосентябрьский капитал».

Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа в среду, 21 августа. Конкретная сумма пока не называется. По словам Чернышева, в минувшем году стоимость набора школьника составила 11,4 тысячи рублей. В него вошли форма, канцтовары, книги.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — отмечается в обращении.

Кроме того, депутат предложил ограничить стоимость «школьной корзины» . Она не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен Чернышев.