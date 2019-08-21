Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Мосгордуму

Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Мосгордуму

 Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

 Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана
Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

 Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны

Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны
Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Мосгордуму

Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Мосгордуму

 Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело

Яшин накопил «административок» за незаконные митинги на уголовное дело
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

 Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана
Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

Китай выразил протест США в связи с планами по продаже Тайваню вооружений

 Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны

Глава Мозамбика обсудит с Путиным привлечение инвестиций в экономику страны
10:22   21 Августа 2019
Россия

Депутат предложил ввести «первосентябрьский капитал» для семей с детьми

Депутат предложил ввести «первосентябрьский капитал» для семей с детьми

Государство должно помогать родителям в покупке товаров для школьников, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Депутат направил обращение вице-премьеру Татьяны Голиковой с предложением создать программу «Первосентябрьский капитал».

Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа в среду, 21 августа.  Конкретная сумма пока не называется. По словам Чернышева, в минувшем году стоимость набора школьника составила 11,4 тысячи рублей. В него вошли форма, канцтовары, книги.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — отмечается в обращении.

Кроме того, депутат предложил ограничить стоимость «школьной корзины» . Она не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен Чернышев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#госдума #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...