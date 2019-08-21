Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Душанбе – Жуковский, прервал полет и совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга из-за ухудшения состояния здоровья находившейся на борту девочки-подростка.

«Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе-Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем», - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отмечается, командир экипажа принял решение экстренно посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту, чтобы девочка могла получить своевременную медицинскую помощь. В Оренбурге у трапа самолета девочку встречала бригада скорой помощи, которая экстренно доставила ее в больницу.